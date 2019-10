Forum Braga invadido por 10 milhões de Legos

Até ao próximo domingo, o Forum Braga acolhe a maior exposição ibérica de construções com Legos. São cerca de 10 milhões de peças em várias edificações temáticas a dar forma às mais diversas ideias, numa exposição que promete fazer a delícias dos fãs das mais diversas idades."Este é um certame para ser visitado em família. Nesta edição, damos particular relevo à área do património, com réplicas da Casa dos Crivos ou do Arco da Porta Nova, mas também de monumentos nacionais como a Torre de Belém e muitos outros", explicou Carlos Silva, administrador da InvestBraga, que organiza o Braga Brick Fan.Com a presença de 18 construtores nacionais, o certame terá "composições originais que contam histórias" ao longo dos 5000 metros quadrados de área de exposição. "Os visitantes vão poder apreciar grandes dioramas de cidades com comboios em movimento, um monocarril, barcos, áreas de construção, grandes edifícios, um parque de diversões e até uma réplica de um tapete de Arraiolos.Haverá ainda várias experiências interativas com o público, como as demonstrações de robots, máquinas e viaturas, e playzones com milhares de peças à disposição das crianças que nelas se podem divertir, fazendo as suas próprias construções e ainda participar em concursos e ganhar brindes", sublinhou ainda Carlos Silva.Nesta edição, estarão também expostos dioramas de temas específicos como ‘Star Wars’, Technic, Robot e a Ferrovia, mas igualmente réplicas das viaturas das forças de segurança que estarão acompanhadas das originais. O bilhete custa entre 1,50 e 3,99 euros.