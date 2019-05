Foz de Odeleite vai ter um novo cais flutuante

Já começaram os trabalhos de substituição do cais flutuante da Foz de Odeleite, no concelho de Castro Marim.A estrutura antiga, que tinha sido inaugurada em 1990, no âmbito de um projeto para fomentar a atividade marítimo-turística ao longo do rio Guadiana, já apresentava um estado degradado.Estes trabalhos, levados a cabo pela Docapesca, têm um custo de 66 mil euros e deverão terminar em meados de julho."Equipada com os necessários meios de amarração e proteção, a nova estrutura será constituída por três elementos de passadiço flutuante com estrutura em aço galvanizado, convés em ‘deck’ de madeira e flutuadores em betão com núcleo em poliestireno expandido", explica a Docapesca, empresa do Estado tutelada pelo Ministério do Mar e que gere as zonas portuárias em Portugal.Os passadiços do cais serão alvo de uma substituição integral mas a ponte metálica de acesso ao cais, com 15 metros de comprimento, vai ser um objeto de reparação através da renovação da pintura anticorrosão, entre outras requalificações."O convés da ponte e das pestanas será integralmente substituído por um ‘deck’ de madeira exótica com 21 milímetros de espessura, repondo as condições de segurança para os utilizadores", refere ainda a Docapesca em comunicado.Este cais flutuante, instalado na aldeia de Foz de Odeleite, recebe embarcações marítimo-turísticas que fazem viagem pelo rio Guadiana, bem como cruzeiros que usam a estrutura para desembarcar os turistas naquela localidade, que se situa a meio dos 40 quilómetros que separam Vila Real de Santo António de Alcoutim.