Freguesia de Fafe recria aventuras de Camilo Castelo Branco

A iniciativa chama-se ‘Camilo em Passos’ e Passos é uma freguesia do concelho de Fafe, onde Camilo Castelo Branco se refugiou, no período em que foi perseguido pelas autoridades, devido ao relacionamento ‘ilegal’ com Ana Plácido.Pelo segundo ano consecutivo, esta freguesia, onde Camilo esteve em 1860, presta tributo ao escritor, realizando uma série de recriações, a começar pelo jantar camiliano, com mais de 300 pessoas e que tem lugar esta sexta-feira à noite. Os comensais sentam-se à mesa trajados à época e a ementa tem referências gastronómicas pesquisadas na vasta obra do escritor.Mas o essencial do programa é o que se vive este sábado, com uma caminhada literária, a partir da Casa do Ermo, onde o escritor pernoitou aquando da sua grande aventura amorosa.Na base da recriação está o livro ‘Memórias do Cárcere’, em que Passos, no concelho de Fafe, e Taipas, concelho de Guimarães, são terras vastas vezes referidas. É por isso, aliás, que estas duas freguesias vão, ao final da tarde, levar a efeito uma original geminação literária.A caminhada começa pelas 14h30, com a encenação da saída da Casa do Ermo, em direção às Taipas. Após a chegada à Cruz de Lestoso, segue-se para o Pinheiro Manso, onde se descerra uma placa comemorativa e, após um momento literário, se regressa à Casa do Ermo.Aqui, de seguida a um pedaço de teatro, a partir do Morgado de Fafe em Lisboa, sucede a geminação e uma lauta merenda camiliana. Depois, é recriada a despedida de Camilo e a fuga para Vila Real. Há ranchos e jogo do Pau.E a editora Opera Omnia tem lá livros à venda.