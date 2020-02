Funcionários suspensos por maus-tratos a idosos

O meu pai era irmão da Santa Casa e nem isso respeitaram", desabafa José Araújo, um dos filhos de António Araújo, que morreu a 16 do passado mês e que foi vítima de maus-tratos no lar da Santa Casa da Misericórdia de Valpaços, onde residia com a mulher há oito anos.Na sequência das denúncias de Jorge Araújo, a direção da instituição de solidariedade social abriu uma investigação que, para já, resultou na suspensão de nove funcionários por suspeita de maus-tratos a utentes."Fui alertado para os maus-tratos em abril de 2019, quando o meu pai teve necessidade de ir ao Hospital de Chaves devido a uma infeção respiratória. No hospital detetaram várias úlceras de pressão, uma delas nos testículos, e que aparentavam não estarem a ser devidamente cuidadas", descreve Jorge Araújo.Nessa altura, este filho teve duas reuniões com o provedor da instituição, Altamiro Claro, nas quais lhe garantiram que o pai "era bem cuidado". "Quando ia visitar os meus pais reparava que havia situações que não eram normais, até porque sou um profissional de saúde", sublinha Jorge Araújo, que já apresentou queixa em tribunal contra a Santa Casa de Valpaços e que aguarda o resultado da autópsia para ter a certeza de que o pai morreu devido às ações negligentes que sofreu.Altamiro Claro, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Valpaços, disse ao CM que o importante "é encontrar os presumíveis autores dos maus-tratos", adiantando que decorre "um processo interno de averiguações". Nega ainda que tenha feito queixa à Polícia Judiciária contra quem instalou as câmaras que captaram as imagens dos maus-tratos.