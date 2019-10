Futebol promove ligação de Famalicão e Liverpool

Vila Nova de Famalicão e Liverpool, as cidades com clubes que lideram neste momento os respetivos campeonatos de futebol, vão reforçar os laços que as unem". Assim começa a nota de imprensa enviada pelo município famalicense relativa à International Week, a ter lugar entre 17 e 24 de outubro, e que fortalecerá o intercâmbio luso-inglês.

Dado o pontapé de saída pelo futebolês, sem comparar, claro, Fábio Martins e companhia à armada de Salah e Mané, a câmara refere que serão celebrados vários protocolos de cooperação nos campos económico, cultural e da juventude.

O vice-presidente do município inglês, Gary Miller, será recebido nos Paços do Concelho logo no primeiro dia do evento, para assinar novos acordos entre Famalicão e duas universidades de Liverpool. "Nos dias 18 e 19, a nova música da cidade dos Beatles irá mostrar-se através de vários concertos no espaço cultural CRU", lê-se no comunicado, que dá conta de que quatro jovens músicos farão de Famalicão a sua residência artística durante 10 dias.

No dia 22 de outubro, cerca de 40 jovens oriundos das universidades de Liverpool e também de Lille, em França, vão conhecer as empresas de Famalicão através de visitas técnicas, tendo em vista a preparação de projetos de estágios. Isto depois de, em 2018, ter sido apresentada a marca ‘Famalicão Cidade Têxtil’ no Festival Internacional de Negócios de Liverpool.

Além de Liverpool e Lille, a International Week 2019 ficará marcada também pelo reforço das relações famalicenses com Saint-Fargeau-Ponthierry e Givors (França), Arteixo (Espanha) e Lima (Peru).