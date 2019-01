Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gaia investe 3,7 milhões de euros para mudar urbanização de Vila d’Este

Câmara vota financiamento parcial para empreitada que inclui novos acessos e a requalificação do espaço público.

Por Manuel Jorge Bento | 10:12

Novos acessos rodoviários, prolongamento de ruas sem saída e requalificação de passeios são algumas das intervenções que o município de Vila Nova de Gaia pretende realizar numa operação de reabilitação do espaço público da urbanização de Vila d’Este, em Vilar de Andorinho. A empreitada tem um custo de 3,68 milhões de euros. A câmara vota amanhã o contrato de financiamento parcial de 657 mil euros.



Retirar a urbanização do atual isolamento é o objetivo da revisão dos acessos, que vai passar pela integração do sistema viário interno do bairro na rede de estradas concelhias. O município pretende ainda acabar com os guetos e os becos sem saída ali existentes, além de reorganizar os circuitos rodoviários e os espaços de estacionamento. O projeto inclui igualmente a repavimentação dos passeios e requalificação do chamado mobiliário urbano - bancos e papeleiras, entre outros.



Os edifícios daquela urbanização foram requalificados, nos últimos anos. Vila d’Este inclui 2085 habitações, 109 edifícios e 76 espaços comerciais. Ali residem cerca de 17 mil pessoas.



Além do investimento no sistema viário, a urbanização deverá passar a ser servida pela Linha Amarela do Metro do Porto, a partir de 2023. A expansão a partir de Santo Ovídio implica a construção de outras duas estações - Manuel Leão e Hospital Santos Silva -, permitindo resgatar o bairro do isolamento a que está ainda votado este domingo.



A intervenção de 3,7 milhões de euros em Vila d’Este conta com apoio comunitário do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). O financiamento vai ser agora discutido em reunião de câmara.