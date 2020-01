Gaia quer ser Capital Europeia da Juventude

Depois de Braga, em 2012, e Cascais, em 2018, Vila Nova de Gaia também quer ser Capital Europeia da Juventude e vai apresentar, até ao fim do ano, uma candidatura para 2024. O trabalho no terreno já está a ser feito, com a realização, todos os meses, de ações ‘PowerUP’, cujo objetivo é fazer o esboço e a construção prévia da candidatura, assegurando o conhecimento nas diversas disciplinas do trabalho em juventude.A autarquia pretende que "Gaia seja uma cidade 100% amiga dos jovens e um laboratório de ideias no âmbito da juventude". Segundo o vereador da Juventude e Voluntariado Jovem da Câmara de Gaia, Elísio Pinto, a candidatura será apresentada ao Fórum Europeu de Juventude. "Gaia já recebeu apoio de vários quadrantes e personalidades para avançar com a candidatura, nomeadamente do Presidente da República, bem como do secretário de Estado do Desporto e Juventude", disse, acreditando que a ambição constitui "uma enorme exigência" para o País, pois "Portugal habilita-se a receber esse título pela terceira vez em 16 anos".A intenção de se candidatar a Capital Europeia da Juventude foi tornada pública em fevereiro do ano passado pelo autarca Eduardo Vítor Rodrigues. A candidatura está a ser preparada ao pormenor com a colaboração de ações junto de grupos de profissionais que trabalham com jovens em diferentes domínios. "Estamos a ser muito inovadores e a trabalhar por e para o jovens, que estão muito envolvidos", disse o vereador Elísio Pinto.O título de Capital Europeia da Juventude foi criado em 2009.