Ganha raspadinha e vai trabalhar no dia a seguir

Um apostador habitual comprou uma raspadinha Feliz Natal de cinco euros e ganhou 100 mil, no café Boa Amizade, em Gandra, Paredes, na sexta-feira de manhã. Este sábado, estava de regresso ao trabalho como serralheiro. "Vim trabalhar porque gosto do que faço. Além disso, tinha serviço por terminar e não queria deixar mal o patrão", referiu o felizardo, de 33 anos, que preferiu não se identificar.A sorte, que bateu à porta do café pelas 10h30, parece ter sido disputada. "Estava aqui um outro cliente que ia comprar esta raspadinha mas que se arrependeu antes de o fazer porque estava desiludido por nunca lhe sair nada", contou Paulo Moreira, proprietário do café. Momentos depois, entrou o apostador premiado que raspou os 15 pinheiros de Natal da raspadinha, condição que representa o prémio máximo."Ele nem queria acreditar. Até estava a contar mal os pinheiros e pediu ajuda. Quando se apercebeu, ficou mesmo contente e a fazer a festa", referiu ainda Paulo Moreira, que nunca tinha dado um prémio tão elevado. A mãe do apostador, que soube instantes a seguir, sentiu-se mal no supermercado depois de tomar conhecimento da novidade."O máximo que me tinha saído até agora foram 50 €. Não estava à espera e fiquei mesmo feliz. Ainda não sei o que vou fazer com o dinheiro, mas talvez compre um carro", adiantou. Para comemorar, está já marcado um jantar de arroz de cabidela com amigos e família no próprio espaço onde saiu a raspadinha. O premiado, que é residente no concelho, só recebeu 81 mil euros. Os prémios superiores a 5 mil estão sujeitos a um imposto de selo de 20%.