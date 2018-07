Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR com novo posto em Olhos de Água

Antigo quartel da Guarda Fiscal da Torre da Medronheira vai ser reabilitado e ampliado.

Por José Carlos Eusébio | 09:23

A Câmara de Albufeira aprovou a celebração de um protocolo com a Secretaria-Geral da Administração Interna que vai permitir a reabilitação e ampliação do antigo posto da Guarda Fiscal da Torre da Medronheira, em Olhos de Água, para a instalação do posto territorial da GNR.



Esta intervenção deverá custar quase meio milhão de euros.



"Trata-se de uma parceria entre a câmara e Administração Central. As obras deverão começar no final deste ano ou início do próximo", revelou ao CM José Carlos Rolo, presidente da câmara. O valor a suportar por cada uma das entidades irá ser definido através de um contrato programa.



Depois de desativado, o antigo quartel da Guarda Fiscal ainda chegou a ser usado como posto territorial da GNR mas, devido à falta de condições, acabou por ter de ser encerrado.



Atualmente, a Guarda conta com um espaço de atendimento reduzido, que não funciona durante o período noturno, em instalações cedidas pela junta de freguesia local.



"O novo posto permitirá reforçar a presença da GNR e aumentar a segurança numa zona importante do concelho, quer em termos habitacionais e quer turísticos", salienta José Carlos Rolo. Refira-se que o quartel do Destacamento Territorial de Albufeira, situado na cidade, dista a cerca de sete quilómetros da povoação de Olhos de Água.



A intervenção que vai ser de-senvolvida no antigo quartel da Guarda Fiscal permitirá mais do que duplicar a área existente, de forma a criar todas as condições de trabalho para cerca de duas dezenas de militares.



No concelho de Albufeira existe ainda um posto em Paderne.