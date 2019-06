GNR de Alijó sai de antiga cadeia para posto de um milhão

Os 23 militares que fazem parte do efetivo da GNR de Alijó, no distrito de Vila Real, terão direito a novas instalações. Vão sair do edifício da antiga cadeia, muito degradado, para um posto que será construído de raiz, em breve. Trata-se de um protocolo que foi ontem assinado entre a câmara e o Ministério da Administração Interna. O investimento é de um milhão de euros."Trata-se de um investimento essencial que visa dar melhores condições à GNR e reforçar o sentimento de segurança das populações", disse Isabel Oneto, secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna.A governante explicou que, numa primeira fase, estava prevista a requalificação do atual edifício da GNR, mas, mais tarde, decidiu-se avançar com a construção de um novo posto."Provavelmente, o Estado, nos próximos 10 a 15 anos, não vai ter outra vez verba para voltar a investir aqui, então que se faça bem feito", afirmou ainda Isabel Oneto.O edifício da antiga cadeia possui vários problemas como infiltrações de água, aquecimento deficiente, não tem estacionamento ou acessos para pessoas com mobilidade reduzida, não possui sala de espera, nem sala de apoio à vítima. Além disso, está num local afastado da comunidade. O terreno para o novo quartel será cedido pela autarquia.Fica nas proximidades do centro de saúde. "A construção do novo quartel pretende dar aos militares condições adequadas para melhor desempenharem as suas missões", referiu José Paredes, presidente da Câmara de Alijó.