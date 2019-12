Golfinhos protegidos com alarmes nas redes

Há seis meses que está a decorrer um projeto, por parte de investigadores da Universidade do Algarve (UAlg), de implementação de alarmes acústicos em redes de pesca para evitar não só que golfinhos fiquem lá presos acidentalmente enquanto procuram comida como também para tentar diminuir os estragos nestas artes, que depois criam prejuízos económicos aos pescadores.Até agora, em todas saídas registadas das embarcações que levam instalados os aparelhos nas redes, não houve qualquer tipo de interação com os cetáceos."Ainda são dados preliminares, até porque o projeto vai decorrer até setembro do próximo ano, mas temos uma taxa de 100 por cento de sucesso das seis embarcações, dos portos de pesca de Olhão, ilha da Culatra e Quarteira, que participam neste projeto", disse aoAna Marçalo, investigadora da UAlg.Como controlo da experiência, estas mesmas embarcações também têm saído para o mar sem alarmes e, quando isto acontece, está registada uma taxa de interação com golfinhos a rondar os 40 por cento."Estes alarmes acústicos apresentam uma intensidade e uma frequência específica - que está de acordo com a lei - apenas para assustar os golfinhos e não os aleijar", explica ainda Ana Marçalo, revelando que a espécie mais afetada nestes casos são os golfinhos-roazes.Este projeto tem ainda o apoio da iNovpesca, do Centro de Ciências do Mar e da empresa Marsensing, especializada no fabrico destes aparelhos e também das associações de pescadores Olhãopesca, Quarpesca e da Associação de Moradores do núcleo da Culatra.