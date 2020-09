Governo autoriza 3,8 milhões para obras na ponte Luís I

As obras no tabuleiro inferior da Ponte Luís I, que liga o Porto a Vila Nova de Gaia, vão ter um custo de 3,8 milhões de euros. Trata-se do dobro do valor que estava inicialmente previsto. Anteriormente fixava-se nos dois milhões de euros. Este aumento no investimento foi autorizado pelo Governo. Uma portaria publicada ontem em Diário da República permite ainda que a Infraestruturas de Portugal, dona da obra, reparta o encargo em duas fases: uma de 760 mil euros em 2020, e outra de 3,04 milhões no próximo ano.O aumento autorizado deste investimento prende-se com o facto de o primeiro concurso que previa atribuir esta empreitada ter ficado deserto. A Infraestruturas de Portugal - que entretanto vai lançar um novo concurso – considera que os anteriores valores estavam abaixo daquilo que está a ser praticado no mercado. A IP refere ainda que a isto acrescem trabalhos adicionais que foram entretanto exigidos pela Direção-Geral do Património.A empreitada é reclamada há vários anos pelas autarquias de Gaia e do Porto e visa reparar anomalias. O projeto prevê a substituição integral da laje do tabuleiro, incluindo os passeios. Vão ser ainda substituídas as juntas de dilatação e reforçados os banzos superiores das vigas diagonais. Será também introduzido um sistema de travamento longitudinal e prevê-se a manutenção dos aparelhos de apoio da ponte, que está classificada como Imóvel de Interesse Público desde 1982.