Governo quer dinamizar fortalezas da fronteira em Valença

A primeira fase do projeto é apresentada hoje em Monção, no Baluarte dos Néris, e contempla as 62 fortalezas que o escudeiro de D. Manuel, Duarte d’Armas, desenhou no sec. XVI, no designado ‘Livro das Fortalezas’.Trata-se do programa de dinamização das fortalezas militares da fronteira, que o Governo pretende congregar, de maneira a que esses monumentos militares se tornem elementos estruturais na atração de visitantes, nacionais e estrangeiros."Esta iniciativa pretende promover, de forma integrada, o acesso a exemplares únicos de arquitetura militar do passado e a sua fruição pelas populações locais e seus visitantes, procurando ainda a sua preservação e transmissão às gerações futuras", lê-se na nota do ministério da Economia."Combater os desequilíbrios relativamente às regiões do interior, contribuindo para a coesão económica e social do País" e "descrever a geografia de um país com base no legado das fortificações da linha de fronteira de Portugal com Espanha", são também objetivos a atingir com este programa.Esta iniciativa de caráter histórico, turístico e cultural, pretende também divulgar o legado patrimonial daquela que é uma das linhas de fronteira mais antigas do mundo e, dessa forma, "contribuir para o reforço de atratividade das respetivas regiões como destinos turísticos, gerando riqueza e criando postos de trabalho, e também novas dinâmicas económicas no interior".Na apresentação do projeto vão estar presentes o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, e da Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho.