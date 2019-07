Grávida transferida de Portimão para Évora devido à falta de capacidade da maternidade de Faro

Uma grávida de risco teve de ser transferida do Hospital de Portimão para Évora, na noite de sexta- -feira para ontem, "por falta de resposta nas unidades do Algarve", denunciou ontem o Sindicato Independente dos Médicos (SIM)."A Maternidade de Faro [está] sem capacidade para receber prematuros transferidos de Portimão", acusou.Ao que oapurou, a mulher, grávida de 28 semanas, sofreu uma rotura prematura de membranas. Perante a situação, deveria ser transferida para o Hospital de Faro, a cerca de 80 km. Mas acabou por ter de viajar 220 km, até Évora, onde ontem continuava internada.Ao, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) explicou a situação por "a unidade de Neonatologia [de Faro] ter, naquele momento a sua capacidade de internamento lotada".Como há a possibilidade de o bebé nascer prematuro, a grávida foi encaminhada para a "unidade hospitalar que, no momento, dispunha de vaga (...) de acordo com as regras definidas nas redes de referenciação hospitalares", diz o CHUA, garantindo que, na altura em que o caso aconteceu, na noite de sexta para ontem, os hospitais de Faro e Portimão "dispunham da sua dotação normal de pediatras e obstetras".Já no período entre as 09h00 da manhã deste sábado e a mesma hora deste domingo , o CHUA está a encaminhar parturientes de risco ou em trabalho de parto, do Hospital Portimão para Faro por "não ser possível garantir o apoio de pediatra com competências na área da Neonatologia", na unidade portimonense.O CHUA frisa que tudo tem feito para garantir as escalas e contratar novos médicos.