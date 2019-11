Greve climática no Porto: "Está na hora de colocar a vida à frente do lucro"

Cerca de cem alunos concentraram-se esta sexta-feira na avenida dos Aliados, no centro da cidade do Porto, por um Planeta melhor. Em protesto contra a construção do aeroporto do Montijo, as dragagens do Sado ou a exploração do lítio, os jovens exigem que seja declarado o estado de emergência climática. "Está na hora de colocar a vida e o Planeta à frente do lucro", explicou Renata Cambra, uma das manifestantes.A greve, que se realizou em 157 países, quis chamar à atenção para a conferência das Nações Unidas sobre as alterações climáticas, que se realiza de 2 a 13 de dezembro, em Madrid, Espanha. Em Portugal, esta foi a quarta manifestação pelo clima e a chuva não foi impedimento para a centena de estudantes sair à rua. "A crise climática é uma emergência e esta é a nossa forma de chegar aos grandes líderes", disse Marisa Carvalho.Francisco Pereira, presença assídua nestes protestos, explica que o faz pela necessidade de mudança de paradigmas e pela luta por um Planeta melhor. "A mudança parte de cada um de nós, mas não se faz individualmente, faz-se em coletivo", lembrou, destacando ainda a necessidade de "uma mudança do sistema político".Numa greve maioritariamente de jovens estudantes, houve crianças que também se juntaram a uma luta de todos por um Mundo melhor. Foi o caso do pequeno Augusto. "Sou uma criança, mas preocupo-me com estes problemas e, por isso, estou aqui a participar ", disse.Um pouco por todo o País, os estudantes trocaram as aulas pela defesa do clima. Em Lisboa, centenas rumaram desde o largo de Camões até à Assembleia da República.