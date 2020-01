Greve dos enfermeiros limita serviços de saúde em Faro

Mais de 70 enfermeiros juntaram-se esta sexta-feira em frente ao Hospital de Faro e depois seguiram para a sede da Administração Regional de Saúde do Algarve para se manifestarem contra as atuais condições de trabalho e exigir que lhes seja reposta a progressão de carreiras, congeladas há vários anos. Ao mesmo tempo, durante as 24 horas desta sexta-feira, houve uma greve na região que afetou os hospitais e centros de saúde, sendo que chegou mesmo a haver cirurgias canceladas, segundo o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, que promoveu a paralisação e os protestos."A adesão dos enfermeiros à greve, nos hospitais de Faro e Portimão, superou os 70%, houve serviços com uma adesão de 100% no Hospital de Faro, como as cirurgias, ortopedia, neonatologia e gastroenterologia, e também houve sérias limitações em várias unidades de saúde primárias e serviços de urgência básica da região", assumiu aoNuno Manjua, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.Enquanto decorria a greve, que durou 24 horas, mais de 70 enfermeiros da região juntaram-se para dar voz às reivindicações, sendo que a principal é o descongelamento da progressão de carreiras, que afeta centenas de profissionais."Os enfermeiros estão a ser roubados. Em setembro do ano passado desconvocámos, com boa fé no processo negocial, dois dias de greve, porque tivemos a promessa que iriam resolver o descongelamento das nossas carreiras até ao final do ano. Agora, que as eleições passaram, nada mudou", lamenta ainda o sindicalista, pedindo uma resolução rápida do problema ao Ministério da Saúde.Caso tal não aconteça, os enfermeiros vão avançar para mais greves num futuro próximo.