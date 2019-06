Greves desmarcadas após revolta no Barreiro

O terminal de barcos do Barreiro foi invadido esta sexta-feira de manhã por centenas de passageiros revoltados com a supressão de ligações a Lisboa. Houve portas que ficaram com os vidros partidos e foi chamada a PSP.A invasão levou o Governo a reunir-se com os sindicatos dos trabalhadores da Soflusa, tendo cedido às reivindicações salariais dos mestres dos barcos.O Executivo e os trabalhadores anunciaram que as greves marcadas para a próxima semana e a greve às horas extraordinárias foram desconvocadas e que o serviço ficará normalizado a partir deste sábado.Segundo José Mendes, secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, foi feita "uma pequena atualização daquele que é o prémio deles pelo facto de serem mestres", disse, sem adiantar valores.Foi também estabelecido o compromisso de acelerar a formação de quatro mestres e seis marinheiros que deverão entrar ao serviço dentro de um mês. Mendes garantiu que "não houve supressões por falta de navios" e frisou que a partir de sábado será reposta a normalidade.Pedro Mateus, porta-voz dos mestres da Soflusa, confirmou a desconvocação das greves e o regresso à normalidade a partir de sábado, e considerou que os aumentos foram "justos", lembrando que não havia atualizações há 14 anos.O mestre frisou que "os constrangimentos pelo excesso de trabalho extraordinário vão deixar de acontecer" com o reforço de pessoal.Já José Mendes disse que havia um desequilíbrio entre as reivindicações dos mestres e o impacto da greve. "Estamos a afetar demasiado as pessoas para um problema que podíamos ter resolvido em sede de negociação", disse.