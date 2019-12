Guimarães preparada para ser Cidade Natal

O espírito natalício está a chegar a Guimarães e com ele muitas atividades para miúdos e graúdos. A música, a cor e a animação dão o ar da sua graça a partir do próximo fim de semana com a abertura oficial do programa ‘Guimarães, Cidade Natal’ e só terminam a 5 de janeiro.

A Arruada Natalícia que abre a época festiva está marcada para este sábado, às 17h00. Dezenas de figurantes, com personagens integrantes de todos os espetáculos envolventes, grupos corais, filarmónicas ou orquestras, vão concentrar-se no Largo dos Laranjais e vão fazer a festa até ao Largo do Toural.

O mercado de Natal, situado no Jardim da Alameda, abre igualmente no sábado, às 18h30, com animação itinerante, seguindo-se um espetáculo musical, no coreto daquele jardim. Pelas 21h30, os visitantes vão ser brindados com o primeiro concerto de Natal, que estará a cargo da Orquestra do Norte, na Igreja de S. Francisco.

Guimarães vive a época natalícia com especial fervor, através de um programa recheado de surpresas para crianças e animação nas ruas, e este ano não será diferente, garante a autarquia. Os espetáculos para os mais novos vão ocorrer quase diariamente através das peças ‘Debaixo do Azevinho’, ‘Fábrica do Chocolate’, ‘Marionetas do Circo’, ‘Dom Azevinho’, ‘O Pai Natal está cá’ e ainda o ‘Natal dos Afonsos’.

As igrejas da cidade vão também ser palco de vários concertos. Orfeão de Guimarães, Grupo Coral de Previdém e Chorus Anima Populi, o Saint Dominic’s Gospel Choir, Frozen in Time e o Grupo Coral de Azurém vão ser algumas das bandas que vão animar os visitantes.