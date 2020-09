Há menos castanha mas qualidade está garantida

Em Trás-os-Montes e Alto Douro já começou a apanha da castanha. Este ano os produtores estimam que existam quebras na produção a rondar os 15% quando comparado com o ano anterior, muito por culpa da doença da praga da vespa da galha dos castanheiros que assolou o nosso país. A qualidade do fruto está garantida."Vamos ter um ano excelente em termos de qualidade de fruto, pelo que consigo ver nesta espécie de castanha que estamos a apanhar agora, que é a híbrida. Esta castanha dá-nos já um feedback muito positivo sobre como será este ano a castanha judia, que é a nossa tradicional, que é mais doce, mas que só será apanhada daqui a vinte ou trinta dias", explica Lino Sampaio, produtor de castanha de Carrazedo de Montenegro, em Valpaços, considerada a capital da castanha.A chuva que caiu nos últimos dias veio melhorar a qualidade deste apreciado fruto outonal, mas a pandemia da Covid-19 está a deixar os produtores apreensivos sobre as vendas este ano. "O único problema que vemos para já é o ceticismo com que encaramos as vendas do produto face à pandemia da Covid", revela o produtor carrazedense.Lino Sampaio produz, anualmente, cerca de 14 toneladas de castanha judia e acredita que este ano "o preço deste produto para o consumidor baixe um pouco". A castanha judia é o ex-líbris de Carrazedo de Montenegro, e neste concelho a maior parte da população vive da produção de castanha.Na região transmontana, a produção de castanha representa mais de 20 milhões de mais-valias económicas para as famílias locais.