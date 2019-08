Habitantes queixam-se do cheiro nauseabundo de ETAR em Penacova

Jaime Martins, residente em Cheira, localidade de Penacova, queixa-se há vários anos do cheiro nauseabundo da Estação de Tratamento de Águas Residuais do concelho, mas diz que o problema se mantém sem solução "à vista".A residir numa casa situada a 100 metros, em linha reta, da ETAR, garante que o cheiro é cada vez mais difícil de suportar. "É tão mau que não aguento estar em casa, a não ser com tudo fechado. Não se pode ter uma porta ou uma janela aberta", conta Jaime Martins."A empresa alegava que o cheiro era dos camiões que andam a transportar os esgotos. Mas ao fim de semana isso não acontece e o mau cheiro continua", reclama o habitante.Para além do cheiro, queixa-se também do barulho dos motores a trabalhar: "Não se consegue viver aqui. Até já pedi à empresa para mudar os portões para a parte de baixo da ETAR, mas nada foi feito".O morador diz já ter apresentado várias reclamações em várias entidades. "Já escrevi cartas à Câmara Municipal, à Águas do Centro Litoral e de nada tem adiantado".A ETAR situada em Cheira foi construída nos anos 80 do século passado. "Antes existia uma mais pequena e disseram-me que iria ficar muito melhor, mas os problemas com o mau cheiro vêm desde essa altura", assegura aoJaime Martins, adiantando "nada ter contra a ETAR", apenas quer que "resolvam este grave problema".Contactada pelo, a empresa Águas do Centro Litoral afirma estar a fazer esforços para minimizar o problema. Garante que tem vindo a implementar várias medidas, tendo ainda elaborado um projeto para fecho e desodorização de edifícios e instalação de uma unidade de receção de fossas com sistema de limpeza automática.