Homenagem a Variações no Mosteiro de Rendufe

O mosteiro de Santo André, em Rendufe, no concelho de Amares, vai ser palco, no próximo dia 7 de dezembro, da cerimónia de homenagem da Câmara de Amares ao músico António Variações.Em comunicado, a autarquia amarense adianta que o evento será iniciado com um recital de música de câmara, protagonizado pelo Flexus Trio, que conta com Ana Sofia Matos no clarinete, Maria Isabel Mendonça ao piano e Mariana Morais na Viola d’ arco.Durante o recital, vai estar exposta a obra Variações, em resina cristal, numa instalação da autoria da artista plástica Rueffa, que, diz o programa, fará "uma breve apresentação" no intervalo do recital.No final da atuação do Flexus Trio, vai ter lugar a entrega, a título póstumo, da Medalha de Mérito Concelhio – Grau Ouro, por parte da Câmara de Amares, a António Joaquim Rodrigues Ribeiro, que ficou para a História da música e das artes como António Variações.Nascido em Fiscal, no concelho de Amares, em 1944, emigrou com apenas 13 anos para Lisboa, em busca de novos horizontes. Iniciou a carreira musical em 1978 e morreu, com apenas 39 anos, em Lisboa, no dia de Santo António (padroeiro dos concelhos de Amares e Lisboa) de 1984.Este ano, em que se fosse vivo teria celebrado 75 anos de idade, Variações foi alvo de diversas homenagens, entre as quais um filme biográfico, que teve a sua antestreia em Amares, em meados de Agosto. A homenagem de dezembro vai ser levada a cabo pela Câmara de Amares, em colaboração com a paróquia e a Junta de Freguesia de Santo André de Rendufe.