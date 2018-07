Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Horta de empresa têxtil alimenta 120 operários em Famalicão

Produtos biológicos colhidos diariamente são utilizados na sopa que é servida na cantina.

08:42

A sopa que é servida todos os dias à hora de almoço, aos 120 trabalhadores da empresa têxtil Scoop, de Vila Nova de Famalicão, é confecionada com produtos biológicos colhidos na horta criada pela própria empresa.



O quintal ocupa um terreno com cerca de dois hectares e foi criado pela administração, com o objetivo de dar mais bem-estar aos funcionários, estreitar laços de pertença e, ao mesmo tempo, fazer pedagogia alimentar.



Implantada há 25 anos em Cavalões, no concelho de Famalicão, a empresa - que se dedica à confeção de vestuário técnico para a prática de desportos de inverno - tem apostado na inovação social.



Uma das preocupações é o bem-estar dos 120 colaboradores e foi nesse âmbito que, há alguns meses, criou uma horta biológica em terrenos contíguos à unidade fabril.



A produção está a cargo de um trabalhador, que foi resgatado do desemprego de longa duração e contratado para cuidar da horta. No espaço, além dos produtos da época, há um canteiro com ervas aromáticas e uma orla arborizada com 120 árvores autóctones, que os colaboradores plantaram. Cada árvore está identificada com o nome de um funcionário.



A inovação social da empresa Scoop já mereceu a atenção do presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão, que visitou a empresa no âmbito da realização de mais uma jornada do Roteiro pela Inovação.

A Scoop é uma empresa familiar, gerida por Mafalda Pinto. Está, nesta altura, a produzir equipamentos que serão utilizados pelos atletas portugueses que vão participar nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, em 2020.