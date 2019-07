Hospital de S. Marcos em Braga acolhe unidade de saúde

Uma parte das antigas instalações do Hospital de S. Marcos, em Braga, vai ser ocupada com uma nova unidade de saúde, que representa um investimento perto de nove milhões de euros e que criará cerca de 400 postos de trabalho.O projeto foi apresentado esta terça-feira e tem abertura prevista para dezembro. Pretende ser um centro clínico com forte pendor de ambulatório, equipado com todos os meios necessários para cuidados transversais.O projeto é da Lusíadas Saúde e resulta de uma parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Braga, proprietária do edifício e que celebrou um contrato de arrendamento por 30 anos com aquele grupo de saúde.A unidade deverá ter uma componente "altamente tecnológica e diferenciada em inovação", contando com 37 gabinetes de consulta, salas de tratamento e exames, salas de bloco operatório e uma unidade de imagiologia, com equipamentos de vanguarda com resposta para diagnósticos diferenciados.O espaço contará também com um serviço de consultas sem marcação para situações urgentes.Para Sónia Vilaça, que assumirá a direção clínica, "a integração desta nova unidade na cidade vai permitir aliar um corpo clínico de excelência e altamente diferenciado às condições necessárias para um atendimento personalizado e transversal às necessidades de cada pessoa".Além das valências de saúde, o projeto vai ainda criar cerca de 400 postos de trabalho, a juntar aos 50 já existentes na clínica de Santa Tecla. "Queremos ser uma referência em Braga", referiu o presidente da administração do grupo, Vasco Antunes Pereira.