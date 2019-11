Hospital dos bonequinhos envolve 300 estudantes

Familiarizar os mais novos com o ambiente hospitalar e reduzir a ansiedade característica dos pequenos utentes quando se deslocam ao hospital são os principais objetivos do ‘Hospital dos Bonequinhos’, que abre portas na próxima terça-feira, dia 12, no Hospital de Braga, e assim se vai manter, na entrada principal da unidade de saúde, até ao dia 16. A iniciativa conta receber cerca de mil crianças, 800 das quais de jardins de Infância públicos e privados do concelho de Braga.Esta é a sétima edição consecutiva do projeto que vai também englobar, pela primeira vez, as áreas de Optometria e Ciências da Visão e de Psicologia, permitindo às crianças levar o seu bonequinho a resolver problemas relacionados com a visão ou com a saúde mental.No ‘Hospital dos Bonequinhos’, os mais novos têm oportunidade de fazer o percurso instalado e vivenciar ambientes de triagem, gabinete médico, bloco operatório, entre outros, levando, por exemplo, um peluche que está doente.As crianças servem de acompanhantes dos ‘doentes’, que são atendidos por alunos do curso de Medicina, Educação Básica, Enfermagem, Psicologia e Optometria da Universidade do Minho (UM). Ao todo, estarão envolvidos cerca de 300 estudantes universitários.O horário, durante a semana, divide-se em duas fases: entre as 09h00 e as 17h30, são recebidos alunos de várias escolas de Braga; entre as 17h30 e as 18h30, é de livre acesso.Já no sábado, as portas estarão abertas com um horário de livre acesso entre as 09h00 e as 13h00 para crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 11 anos. Qualquer criança, acompanhada por um adulto, poderá participar na atividade sem necessidade de inscrição prévia e mediante ordem de chegada.