Hospital São João cria 98 camas na nova ala pediátrica

As crianças internadas no Hospital São João irromperam pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e tornaram-se as figuras centrais da cerimónia de assinatura do contrato para a construção da nova ala pediátrica. Todo o projeto - que custará 25 milhões de euros em vez dos 22,5 milhões inicialmente previstos - foi pensado para estes pequenos doentes, que em 2021 passarão a ter, finalmente, um novo espaço. Serão criadas 98 camas na nova ala.

"Vivemos tempos em que, por vezes, nos sentimos divididos, esquartejados entre as tendências populistas que dizem que nada é possível e que a vida é um caos, e os que pensam que tudo é possível e que não vivemos num contexto de recursos limitados, onde é muito importante fazer escolhas", disse a ministra da Saúde, Marta Temido.

A nova ala pediátrica, que começará a ser construída ainda este ano, vai abranger os cinco pisos do hospital e terá ainda outros dois subterrâneos. Incluirá dois blocos operatórios e uma unidade de queimados, que terá seis camas e será a primeira no Norte do País. "Esta é uma obra inovadora do ponto de vista técnico-clínico e penso que os profissionais e as crianças gostarão imenso de aqui estar", afirmou Fernando Araújo, presidente da administração do Hospital São João. Também Jorge Pires, da Associação Pediátrica Oncológica, disse que esta "é uma vitória das crianças".

Há mais de dez anos que as crianças eram tratadas em contentores provisórios - agora já foram todos retirados. Os menores foram, entretanto, transferidos para o edifício central do hospital, onde existem 25 camas.