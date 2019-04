Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hotéis com quase metade da ocupação por quarto no Algarve

Volume de vendas registou uma descida de 6% face ao mesmo mês do ano passado.

Por João Mira Godinho | 09:55

A ocupação média por quarto nas unidades hoteleiras algarvias, em março, ficou próxima da metade da capacidade total (53,7%), segundo os dados da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).



O valor representa um ligeira descida, de 0,1%, em relação ao mesmo mês do ano passado.



Desde 2016 (ano em que ficou nos 55%) que a ocupação no mês de março se tem mantido relativamente estável, sempre próxima dos 50%.



A AHETA, no entanto, destaca que, este ano, a taxa de ocupação e o volume de vendas foram influenciados pelo facto da Páscoa se realizar apenas em abril (no ano passado começou a celebrar-se na última semana de março).



Refira-se que, no que diz respeito ao volume de vendas, a AHETA registou uma descida de 6% no mês, face a 2018.



Os mercados francês (com mais 20,5%) e sueco (mais 47,3%), ambos com relativamente pouco peso no total de turistas que visita a região, foram os que apresentaram maiores subidas.



No sentido oposto, destacaram-se os mercados irlandês (com uma descida de 12,9%), espanhol (com menos 37%) e português (menos 15,7%). Muitos turistas portugueses e espanhóis costumam precisamente procurar a região no período da Páscoa.



Já no balanço feito desde o início de 2019, a AHETA regista uma subida de 0,5% na taxa de ocupação média de quartos, em comparação com o números do ano passado.



Os meses de inverno, no entanto, pouco representam para o total anual de turistas que visita o Algarve, existindo alguma incerteza relativamente ao que esperar do período de verão.