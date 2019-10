Idosa de 105 anos dá sessões de motivação

Ana de Jesus, com 105 anos, nunca foi à escola, mas usa a capacidade para recitar versos, muitas vezes em canto, e uma memória fresca como auxiliares em sessões de motivação que oferece aos 25 utentes do centro de dia Laços Quotidianos, em Matosinhos.O convite foi-lhe dirigido há um ano e, sempre que a saúde permite, ‘Ti Ana’, como prefere ser chamada, junta-se aos utentes para transmitir o seu exemplo de vida."A ‘Ti Ana’ surge como um exemplo de resiliência e que pode estimular as outras pessoas a terem sentido e qualidade de vida. Ela, ao chegar aqui e ter capacidade de verbalizar o ano em que nasceu, estar constantemente a sorrir e ainda proferir várias rimas e ditados populares é um exemplo de motivação para os utentes que têm tendência para se lamentar", disse Francisco Vieira, diretor técnico do centro de dia.A participação da idosa insere-se num "projeto que visa levar vários elementos da comunidade para interagir e socializar com os utentes, desde crianças a seniores". A interação, garante Francisco Vieira, produziu "alterações na forma de pensar e de ser dos utentes, além de trazer felicidade à centenária".Apesar de não ter tido a oportunidade de frequentar a escola, a ‘Ti Ana’ "consegue ter a capacidade de estar atenta às notícias, ao seu clube, que é o FC Porto, e de estar atualizada", facto que a "mantém muito bem em termos cognitivos". Para a idosa, o segredo para chegar aos 105 anos é "ter quem olhe bem por mim", explicou, sem hesitar."Se eu fosse para um lar, já não ficaria tão bem assim", referiu, sempre entre risos e boa-disposição.