Idosos cuidam de filho deficiente em casa a cair

Um casal de septuagenários reformados vive há vários anos com o filho deficiente, de 37 anos, numa casa em que o telhado ameaça desabar a qualquer momento, na localidade de Água Derramada, no concelho de Grândola. A humidade, o bolor e as paredes rachadas saltam à vista em quase todas as divisões da habitação. E o cenário piora em dias de chuva."Chove dentro de casa como na rua, a minha mãe tem de tapar as camas com um plástico e com a chegada do inverno tenho medo que o telhado caia. Já foi colocado um pilar para segurar o telhado, mas vivo muito preocupada", conta a filha, Fernanda Taniça."A minha mãe é uma pessoa idosa e doente, tal como o meu padrasto, recebe uma reforma mínima, que mal dá para os medicamentos e comer. O meu irmão tem 37 anos, é deficiente e recebe também um pequeno subsídio. Mas não dá para nada. Gostávamos de realizar obras, mas não temos condições financeiras. Precisamos de ajuda", acrescentou. A família tem tentado pedir apoio junto da Câmara Municipal de Grândola, mas a resposta da autarquia, contam ao, foi sempre negativa."Desde há nove anos que a minha mãe vai à Câmara, mas respondem sempre que nada podem fazer e a situação vai piorando. Gostava de deixar um apelo a alguma entidade ou pessoa que nos consiga ajudar a reparar o telhado e as paredes, para que eles possam viver em melhores condições" apelou Fernanda Taniça.contactou a Câmara Municipal de Grândola, que não quis prestar qualquer declaração sobre o caso.