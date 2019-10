Igreja de São Domingos em Viana do Castelo remodelada até ao verão

A fachada da Igreja de S. Domingos, em Viana do Castelo, está classificada como monumento nacional e vai ser alvo de uma intervenção de conservação e restauro de 150 mil euros, que deverá iniciar já este mês e prolongar-se por oito meses, ou seja, até junho do próximo ano.A autarquia indica que a empreitada incluirá o "restabelecimento da integridade física, histórica e estética do conjunto", onde está uma ilustração de Frei Bartolomeu dos Mártires - que vai ser canonizado em novembro.A obra inclui o tratamento do granito da fachada principal da igreja e do pavimento em granito do adro, a conservação da porta de madeira, a substituição dos vãos de madeira, a aplicação de um sistema eletrostático que afugenta aves, trabalhos estruturais e tratamento dos rebocos.O município indica, em comunicado, que "o projeto de obra a desenvolver envolve-se em grande complexidade devido aos danos a tratar, como se pode constatar pelo mau estado de conservação do granito da fachada, nomeadamente na parte inferior, onde é visível o forte decaimento".A igreja tem ainda extensas áreas que foram alvo de intervenções anteriores, "denotando a necessidade ao longo dos tempos de sucessivas tentativas de atenuar a deterioração galopante do granito".A empreitada dá início à segunda fase do programa municipal Valorizar o Património, que prevê o investimento em "igrejas e espaços de valor arquitetónico, histórico e artístico que apresentavam algumas condições de risco ou desadequadas", designadamente risco de colapso físico ou obras de arte deterioradas.