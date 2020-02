Igreja espera milagres para três novos beatos

"Falta uma coisa importante: que a gente use os joelhos e que reze para o milagre". O cardeal Ângelo Becciu, prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, afirmou que a Igreja está a analisar três processos de canonização da Diocese do Porto - D. António Barroso, Sílvia Cardoso e padre Américo -, que aguardam um milagre para avançar. "Sem milagre, o Papa Francisco não aceita reconhecer a beatificação ou canonização", disse. Hoje, há mais de mil processos de canonização de todo o mundo.Os processos passam por várias fases. Primeiro, a diocese e a Santa Sé reconhecem as virtudes heroicas do candidato, declarando-o "venerável", o que já aconteceu nos três casos do Porto. Depois, se um milagre atribuído for considerado autêntico, o venerável passa a beato. Verificando-se um outro milagre após a beatificação, o Papa declara que o fiel católico é santo, digno de culto universal.O reconhecimento das virtudes heroicas dos três processos de canonização propostos pela Diocese do Porto aconteceu no pontificado do Papa Francisco: Sílvia Cardoso, mentora de obras sociais e de espiritualidade, em maio de 2013; D. António Barroso, missionário e bispo do Porto, foi declarado venerável em maio de 2017; e, em dezembro de 2019, o padre Américo, fundador da Obra da Rua (Casa do Gaiato).Agora, indica o cardeal Ângelo Becciu, "tudo está na fé dos cristãos". "Rezem para que estes veneráveis possam interceder junto de Deus para conceder o milagre", apelou o prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, que esteve no início do festejo dos 25 anos da Casa Diocesana de Vilar. "O Papa deseja que todos sejam santos", concluiu.