Ilegalidades em contratos milionários celebrados pela Unidade Local de Saúde do Alto Minho

O Tribunal de Contas (TdC) aponta ilegalidades a dois contratos de tratamento de roupa hospitalar, celebrados pela Unidade Local de Saúde do Alto Minho - um de 1,1 milhões de euros, em 2018, e outro de 1,2 milhões, em 2019. Em causa, o facto de não terem sido submetidos a fiscalização prévia daquele tribunal, por ultrapassarem o valor permitido por lei (950 mil euros). O documento do TdC foi enviado à ministra da Saúde e ao Ministério Público.A administração da unidade de saúde indica que "todas as formalidades foram cumpridas, por forma a que o TdC tenha entendido - como entendeu -, visar os contratos, o que dificilmente sucederia em face de qualquer ilegalidade manifesta", e adianta que não foi efetuado qualquer pagamento antes do visto do TdC."Sempre o conselho de administração procedeu e procederá por forma a salvaguardar os utentes, já que a temática da roupa hospitalar (que inclui o fardamento do pessoal clínico e não clínico, a roupa de cama hospitalar como lençóis, toalhas e roupa de bloco, etc.) é imprescindível para a correta operacionalização dos serviços e para a prestação de cuidados de saúde", referiu ainda a unidade de saúde.Explica também que não existe outro operador que substitua o adjudicatário na prestação destes serviços - sem a qual os hospitais de Santa Luzia, Viana do Castelo, e Conde de Bertiandos, Ponte de Lima, e 13 centros de saúde não poderiam funcionar.O TdC identifica como responsáveis pela infração o presidente do conselho de administração, dois vogais executivos, a diretora clínica para os cuidados primários, a diretora clínica para os cuidados hospitalares e a enfermeira diretora.