Ilha da Culatra totalmente sustentável até 2030

Uma ilha totalmente sustentável a nível energético, com uma rede sustentada apenas por fontes renováveis e limpas até 2030.É este o objetivo do núcleo habitacional da Culatra, no concelho de Faro, na sequência de um projeto que começou em 2018 e que em 2019 foi aceite pela Iniciativa Energia Limpa para as Ilhas da União Europeia da Comissão Europeia, juntamente com mais cinco ilhas: Aarn, na Irlanda, La Palma, em Espanha, Sifnos, na Grécia, Cres-Losinj, na Croácia, e Salina, em Itália.Energia fotovoltaica, eólica e marítima são as principais soluções para atingir o objetivo desta iniciativa, que tem a colaboração do Centro de Investigação Ambiental e Marinha da Universidade do Algarve e que está a ser desenvolvida em conjunto com a população do núcleo piscatório da Culatra."A comunidade está de braços abertos para receber este projeto. Precisamos de saber quais os hábitos que temos de mudar, mas estamos a avançar com um diagnóstico participativo em que a população está a ser ouvida para podermos definir a estratégia", revela Sílvia Padinha, presidente da Associação de Moradores da Ilha da Culatra.Desde quarta-feira - e até hoje - está, em Split e Hvar, na Croácia, a participar no 4º Fórum das Energias Limpas para as ilhas da União Europeia uma comitiva portuguesa formada não só por Sílvia Padinha, mas também por António Martins, da Make It Better, uma organização sem fins lucrativos para a inovação e economia social.Até agora, aquela ilha tem energia através de um cabo subaquático que vem de Olhão. No entanto, a estrutura é velha e tem havido falhas de luz.