Inspeção feita em Vizela identifica 27 casas que estão a poluir o rio

A Câmara de Vizela identificou um total de 27 habitações com águas residuais que estão a ser encaminhadas diretamente para linhas de água, tendo notificado os proprietários para a rápida resolução das situações, anunciou esta terça-feira a própria autarquia.Os trabalhos de inspeção dos recursos hídricos, realizados pela empresa de água e saneamento e também pelo Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR, tiveram início na passada segunda-feira, em vários pontos do concelho onde existem linhas de água que confluem para o rio Vizela, nomeadamente a avenida Domingos Vaz Pinheiro, a rua da Boca, a rua da Saudade e ainda a envolvente ao loteamento do Poço Quente.Segundo o comunicado divulgado, "as condutas são inspecionadas com recurso a captação de imagens de vídeo por robô e serão também efetuadas análises às amostras de água recolhidas".Assinala-se, igualmente, que "estas ações pretendem eliminar ligações clandestinas e desta forma contribuir para melhorar a qualidade da água do rio Vizela" e que se realizam no contexto do combate aos focos de poluição que prejudicam, há já várias décadas, aquele recurso natural afluente do rio Ave.Aliás, na semana passada, o Município tinha dado conta de que iria aumentar a fiscalização, na sequência de novas descargas efetuadas e cujo foco de origem foi impossível de identificar na altura."A Câmara considera que a despoluição do rio Vizela é uma medida essencial para o desenvolvimento sustentado do turismo", frisa a autarquia liderada por Victor Hugo Salgado.