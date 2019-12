Instalação de 307 500 euros vandalizada na marginal de Leça

Vergonha", "os nossos impostos", "300 mil euros" e "política de m..." foram algumas das expressões pintadas a grafiti nas vigas de ferro que integram a escultura de Pedro Cabrita Reis, inaugurada no dia 15, na marginal de Leça da Palmeira, junto ao farol da Boa Nova. A obra custou 307 500 euros e tem sido muito criticada nas redes sociais. A Câmara de Matosinhos, que pagou a fatura, fala em "ato de vandalismo"."O investimento na cultura está longe de ser consensual e é perfeitamente respeitável que as pessoas tenham a opinião de que esta não seja uma responsabilidade do Estado, privando o seu acesso à classe média e baixa. Contudo, existem diversas formas legais, democráticas e menos lesivas do nosso património comum para evidenciar essa opinião", respondeu Luísa Salgueiro, presidente da câmara, na sua página da rede social Facebook. "A política cultural é determinante para combater a intolerância. É também por isso é que é decisivo continuar a investir nesta área", acrescentou.A aposta municipal em obras de arte que custam centenas de milhares de euros, em detrimento de investimentos de menor dimensão e maior utilidade, tem sido criticada pelos partidos da oposição e nas redes sociais. Os atos de vandalismo já não são novidade. Em 2015, foi destruído o cruzeiro de Leça do Balio e a iluminação da ‘Anémona’. Também a homenagem a Passos Manuel e José da Silva Passos é grafitada frequentemente.Pedro Cabrita Reis tem obras, por exemplo, no museu TATE, em Londres. A instalação na marginal de Leça da Palmeira integra o roteiro de arte pública do município de Matosinhos.