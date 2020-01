Instituições sociais da Grande Lisboa em dificuldades financeiras

Três instituições particulares de solidariedade social na área da Grande Lisboa enfrentam dificuldades financeiras. Há salários em atraso e mesmo a pretensão de encerrar respostas sociais.A Santa Casa da Misericórdia de Moscavide, no concelho de Loures, enfrenta uma situação de insustentabilidade financeira e comunicou ao Instituto da Segurança Social "a pretensão de encerrar a resposta social no serviço de apoio domiciliário". Os funcionários manifestaram-se, no dia 8, frente às instalações reivindicando o pagamento de três meses de salários em atraso. Onão obteve, até ao fecho desta edição, uma posição por parte da instituição.No concelho vizinho de Vila Franca de Xira, o Centro de Bem Estar Infantil (CBEI) apresentou um pedido de apoio económico no âmbito do Fundo Socorro Social, junto do Instituto da Segurança Social, pedido que se "encontra em análise". Os 82 trabalhadores do CBEI não receberam o salário de dezembro, e a associação propôs, entretanto, pagar metade do salário do mês de janeiro. E a contestação laboral foi expressa à porta do centro: no dia 15 estiveram em greve, com grande adesão. O Correio da Manhã aguarda uma resposta da direção às questões colocadas.Por sua vez, o Centro Social José Luís Coelho, em Lisboa, tem em atraso o pagamento do subsídio de Natal. No cargo há um mês, a presidente Paula Coelho disse que "antes de tomar posse desconhecia a situação". Junto dos 50 funcionários esclareceu que, este ano, a direção não conseguirá cumprir o pagamento, que só "será feito em 2021". Sobre "os vencimentos de 2020 não há dificuldades no cumprimento", garantiu.