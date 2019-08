Instituto Politécnico de Santarém quer construir residência para alunos do Ensino Superior em Rio Maior

A residência para estudantes da Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM) é uma das ambições mais antigas do Ensino Superior no Ribatejo, tendo em conta o aumento da população estudantil nos últimos anos nesta cidade.Depois de sucessivos adiamentos, o Instituto Politécnico de Santarém (IPS) está a preparar o lançamento do concurso público da obra, que tem um orçamento de cerca de 1,6 milhões de euros, e deverá estar concluída e apta a acolher alunos no ano letivo 2020/2021.O edifício, com três andares, será construído no próprio campus da ESDRM, com uma área bruta de construção superior a 2 mil metros quadrados, e terá uma capacidade a rondar as 100 camas. Neste momento, a escola tem cerca de 1000 alunos matriculados, muitos vindos de fora da região e a necessitar de alojamento durante os anos das licenciaturas e mestrados.Sendo a única das cinco escolas do IPS que se situa fora de Santarém, é também a única que existe num concelho onde não há alternativas para estudantes de famílias mais carenciadas.Além de ser escasso para a procura, o mercado do arrendamento em Rio Maior tem registado um aumento gradual de preços, que tem como consequência direta uma taxa de desistência a rondar os 15%, segundo números divulgados pela ESDRM em 2018, aquando do seu 20º aniversário.A escola estima ainda que perde, por ano, perto de 100 estudantes que não chegam a completar o processo de matrícula por dificuldades em arranjar alojamento. Recorde-se que a ESDRM começou a funcionar em 1998, em instalações provisórias cedidas pela autarquia.