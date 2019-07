Intervenção em arriba perigosa em Lagos ainda sem data

A arriba da praia D. Ana, em Lagos, tem registado, ao longo dos últimos anos, desmoronamentos e existe mesmo um caminho de acesso a um prédio que se encontra deteriorado - o passeio junto ao edifício já ruiu parcialmente. Mas ainda não existe qualquer prazo definido para ser feita uma intervenção de consolidação."Está previsto que, até ao final de 2019, se desenvolvam as alternativas técnicas possíveis para intervenção nas arribas da praia D. Ana e no acesso longitudinal ali existente. Só então será possível determinar a duração das intervenções necessárias", revela o Ministério do Ambiente e da Transição Energética, numa resposta, por escrito, ao deputado Paulo Sá (PCP), a que oteve acesso.O Governo revela que, numa ação concertada entre a Agência Portuguesa do Ambiente e a Câmara de Lagos, encontra-se atualmente "em fase de conclusão o levantamento geotécnico da área em causa".Entre abril e julho de 2015, a praia D. Ana foi alvo de uma operação de alimentação artificial para minimizar a ação do mar. Mas o Governo salienta que "nenhuma intervenção pode eliminar por completo o risco, dada a localização das construções, a proximidade da arriba e as suas características geológicas".Entretanto, a autarquia lacobrigense procedeu à colocação de "guardas fixas para impedir o acesso à zona de proximidade à arriba, tendo-se ainda efetuado o encaminhamento das águas pluviais para reduzir os seus efeitos erosivos na zona da arriba", segundo explica o Ministério do Ambiente e da Transição Energética.