Investimento de 19 milhões em novo bairro ao lado de Pinheiro Torres no Porto

A Câmara do Porto pretende construir uma urbanização com 170 habitações destinadas à classe média e com rendas acessíveis, em terrenos municipais junto aos bairros da Mouteira e de Pinheiro Torres, em Lordelo do Ouro, num investimento de cerca de 19 milhões de euros."Vamos lançar um concurso para escolher uma equipa que fica responsável pelo desenvolvimento do projeto até à fase de execução, e a construção do bairro será da responsabilidade da câmara", disse esta terça-feira o vereador Pedro Baganha.O anúncio foi feito durante um debate sobre o programa municipal de habitação para a classe média, que decorreu no átrio da Câmara do Porto. O novo bairro terá "uma área bruta de construção de 19 mil metros quadrados". A obra iniciará em 2022.Às novas 170 casas juntam-se os já apresentados projetos de habitação acessível no Monte Pedral, junto à Constituição, e no Monte da Bela, em Campanhã, - a construir entre 2022 e o ano seguinte, com investimento privado em terrenos municipais cedidos por 40 a 50 anos.Nos três projetos, a Câmara do Porto prevê disponibilizar 842 novas habitações, das quais 640 com rendas acessíveis.Pedro Baganha indicou que o município só tem 1% do solo disponível para nova habitação pública. Defende, por isso, que a solução para criar casas para a classe média passa pela mobilização do setor privado.