Investimento de 200 milhões para evitar falta de água no Algarve

O Plano de Recuperação e Resiliência, cujo esboço já foi entregue pelo Governo em Bruxelas, prevê a aplicação de 200 milhões de euros em medidas para combater a escassez de água na região algarvia, entre 2021 e 2026. "O investimento integra a implementação do Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve (PREHAlg), que assenta no desenvolvimento de um vasto conjunto de projetos", segundo é referido no documento.Entre as soluções que estão a ser equacionadas, destaque para a captação de água no rio Guadiana com ligação à barragem de Odeleite, visando o consumo humano e rega. Será necessária, no entanto, uma negociação com Espanha.Segundo um estudo elaborado pelos especialistas Pedro Cunha Serra, António Carmona Rodrigues e Rodrigo Proença de Oliveira, no âmbito do PREHAlg, outra hipótese é a interligação entre as albufeiras da barragem de Santa Clara (Odemira) e de Odelouca (Silves).O problema é que a barragem de Santa Clara já está "com dificuldades em responder à procura de água para rega", mas existe a hipótese de aproveitamento de "alguns caudais sobrantes do canal do Rogil" - água que acaba atualmente por ir para o mar.Em cima da mesa está também a possibilidade de construção de novas barragens, designadamente a da Foupana, entre os concelhos de Alcoutim e Castro Marim, já prevista desde 1970.No que diz respeito a soluções menos convencionais, os especialistas apontam a reutilização de águas residuais tratadas para rega. Outra medida, tal comojá noticiou, prevê a construção de uma central para tratamento da água do mar para consumo humano.