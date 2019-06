Investimento de 215 milhões de euros previsto em Matosinhos até 2029

O Plano Diretor Municipal (PDM) de Matosinhos foi revisto e prevê recuperar o vale do rio Leça, criar uma estratégia de habitação que inclua habitações a custos acessíveis, apostar nos transportes públicos e em modos de circulação não poluentes.Já foi sujeito a consulta pública - recebeu 74 participações -, vai ser discutido amanhã em reunião de câmara e deverá ser levado à assembleia municipal de sexta-feira. Prevê um investimento municipal de 215 milhões de euros nos próximos 10 anos.O documento apresenta cinco objetivos estratégicos: valorizar os recursos naturais, promover a atividade económica de produção científica e tecnológica, qualificar o meio urbano, promover a mobilidade sustentável e definir a participação de entidades públicas e privadas no planeamento urbanístico.O PDM terá um programa de execução, um plano de financiamento e a fundamentação da sustentabilidade económica e financeira. Prevê que os encargos e os benefícios das operações urbanísticas sejam repartidos de forma mais equitativa entre privados e autarquias.A mais-valia que reverter para o município será canalizada para um fundo de sustentabilidade ambiental e urbanística, que financiará operações de valorização ambiental e urbanística, disponibilizando áreas para infraestruturas, equipamentos, espaços verdes e habitação."O PDM prevê a valorização da costa, a concretização da estratégia de adaptação às alterações climáticas, o reforço do potencial turístico, do património histórico-cultural, da restauração, da indústria de lazer e do comércio tradicional", indicou aofonte da câmara.