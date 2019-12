Investimento de cinco milhões de euros para construir 54 casas em Olhão

A Câmara de Olhão vai investir cinco milhões de euros na construção de 54 casas. Os apartamentos de tipologias T2 (26), T3 (18) e T4 (10), na rua António Henrique Cabrita, em Olhão, são destinados a pessoas da classe média.



O projeto foi criado tendo em vista uma política de custos controlados. Os apartamentos em causa terão um custo mínimo de cerca de 90 mil euros e podem chegar aos 110 mil euros.

Todos terão garagem incluída. Não há limite de candidaturas, que serão abertas aos habitantes do concelho no primeiro trimestre do próximo ano, tal como o concurso público para definir os responsáveis pela construção.



António Pina, presidente da Câmara de Olhão explicou ao CM que o objetivo é o de contribuir para a "emancipação dos jovens e das suas famílias".



Segundo o autarca reconhece "o difícil acesso hoje em dia a uma casa com um preço justo é a principal preocupação das famílias". Pretende-se, desta forma, criar as condições para que um casal, reforça António Pina, "não pague por mês mais de 300 euros pelo empréstimo à banca".



Mas há um regulamento, disponível para consulta no site da câmara, onde constam alguns critérios que são obrigatórios cumprir. Numa primeira fase, os jovens a partir dos 18 anos, e com menos de 35, são os candidatos prioritários e têm que viver no concelho há pelo menos cinco anos. Ainda assim, os habitantes até aos 45 anos podem concorrer também a uma casa. O investimento de construção é suportado pela autarquia.



O autarca assegura ao CM que vai continuar a investir neste tipo de oferta habitacional num mercado imobiliário sobrevalorizado.n