Investimento de meio milhão de euros na lota de Olhão

A Docapesca pretende investir quase meio milhão de euros em obras de reabilitação e na substituição de equipamentos na lota de Olhão, que é a mais importante do Algarve, tanto ao nível da quantidade de pescado transacionada como de receitas, apurou oA intervenção que representa um maior investimento - cerca de 250 mil euros - diz respeito à requalificação das caleiras e da área envolvente dos cais de descarga e do cais da pesca do cerco. Esta obra tem início previsto para o primeiro trimestre deste ano.O plano de investimentos da empresa pública contempla ainda a instalação de uma nova câmara frigorífica e a substituição do sistema de fornecimento de água salgada ao cais de descarga do cerco. O custo é de quase 100 mil euros.Está ainda programada a pintura do edifício da lota, a melhoria da iluminação no porto, a colocação de videovigilância e a aquisição de diversos equipamentos.Segundo revela a Docapesca, numa resposta por escrito a uma pergunta do deputado João Dias (PCP), a que oteve acesso, nos últimos anos já foram investidos cerca de 380 mil euros no porto de pesca e na lota de Olhão.De acordo com dados da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, nos primeiros onze meses do ano passado foram transacionadas mais de 10 mil toneladas de peixe naquela lota, o que se traduziu numa receita de 17,5 milhões de euros.No conjunto de todas as lotas algarvias, o pescado desembarcado atingiu as 18 mil toneladas, rendendo um valor de quase 49 milhões de euros.