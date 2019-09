Investimento superior a seis milhões de euros para proteger a costa algarvia

A obra, da responsabilidade da Sociedade Polis Litoral Ria Formosa, teve início em novembro do ano passado e deverá ser concluída em outubro do corrente ano.



Outra intervenção em curso na região é a alimentação artificial e o reforço do cordão dunar na praia de Alvor (zona nascente), no concelho de Portimão, que representa um investimento de quase dois milhões de euros. A obra encontra-se neste momento interrompida, de forma a não prejudicar a época balnear, sendo retomada nos últimos dias de setembro e concluída ainda este ano.



Com esta intervenção, a areia retirada da ria de Alvor é encaminhada, através de condutas, para a praia, o que permite alargar a área das dunas em cerca de 10 metros e o areal em 25, num troço com cerca de dois quilómetros.



Numa resposta por escrito a questões colocadas por deputados do PCP, a que o CM teve acesso, o Governo revela ainda que está a ser investido cerca de meio milhão de euros na renaturalização e recuperação do cordão dunar da ilha da Armona (núcleo da Fuseta-Mar) e que já foi concluída a requalificação ambiental do núcleo da Culatra, também na ria Formosa, que custou 1,3 milhões de euros.

Um investimento superior a seis milhões de euros está a ser realizado no Algarve em obras de proteção e requalificação da costa, segundo dados do Ministério do Ambiente da Transição Energética.A intervenção mais cara - 2,5 milhões de euros - diz respeito uma operação no cais da ilha de Tavira, que contempla a criação, requalificação e valorização das infraestruturas de acostagem e das áreas adjacentes.