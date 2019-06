Já se pode tomar banho nas praias do Algarve

As praias do Algarve que estiveram interditadas desde o início desta semana entre Olhão e Albufeira, devido à ‘invasão’ de microalgas, reabriram esta quarta-feira a banhos. A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) garantiu que as análises que recebeu do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) não detetaram toxinas perigosas para seres humanos."Em função das análises feitas pelo IPMA, em coordenação com a Autoridade Regional de Saúde, onde não foram detetadas toxinas perigosas nas micralgas, leva-nos agora a levantar o desaconselhamento a banhos que tínhamos feito", admitiu aoJosé Pacheco, diretor da APA.A interdição de banhos começou no domingo à tarde na praia de Faro mas, face à deslocação da ‘maré vermelha’, quarta-feira de manhã as bandeiras vermelhas estendiam-se entre a ilha Deserta, no concelho farense, e a praia das Açoteias, já em Albufeira, numa extensão de 30 quilómetros.Ainda assim, e sem "criar alarmes", por precaução, a APA aconselha as pessoas mais vulneráveis, como crianças e idosos, a não tomarem banho em "zonas de maior densidade destas algas".Entretanto, devido à ‘maré vermelha’, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera decretou na terça-feira a interdição, a título preventivo, da apanha e comercialização de amêijoa-branca e pé-de-burrinho na zona litoral entre Faro e Olhão, onde a apanha de conquilha já estava interditada devido à presença de toxinas lipofílicas. Esta quarta-feira, no site do IPMA, as interdições de apanha e comercialização mantinham-se.