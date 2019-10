Jovem atravessa região do Algarve em cadeira de rodas

João Varela, de 28 anos, tetraplégico, já está a atravessar o Algarve numa cadeira de rodas, numa viagem de 10 dias. O jovem, que está a ser acompanhado por dois amigos, partiu de Odeceixe na passada segunda-feira e tem como objetivo chegar a Vila Real de Santo António dia 10 deste mês.O jovem está a colocar em prática o projeto MO-Algarve. Irá fazer o percurso numa cadeira de rodas elétrica porque, "devido às más acessibilidades e ao pavimento da EN125", não é possível usar a sua pessoal.À partida para a terceira etapa, que ligou Sagres a Lagos, João alertou para a "a necessidade de se abolir as portagens da A22, para que o excesso de tráfego que a EN125 concentra passe a circular com mais regularidade na autoestrada que cruza o Algarve".O objetivo é percorrer uma média de 20 a 30 quilómetros por dia e ir falando com as pessoas sobre os vários problemas. A altura para realizar a viagem não foi ao acaso. "Em momento de campanha eleitoral, estas iniciativas têm outra visibilidade e eu espero que alguns dos problemas que estou a alertar possam ser resolvidos", referiu.Esta quarta-feira, no trajeto entre Sagres e Lagos, o jovem começou a percorrer os 157,5 km da EN125, que começa no concelho de Vila do Bispo e termina em Vila Real de Santo António. Esta quinta-feira, irá percorrer o percurso entre Lagos e Portimão.A iniciativa foi preparada com um mês de antecedência, com a definição dos percursos e horários. No próximo ano, João Varela tem como objetivo ir do Algarve até ao Sul de França, também de cadeira de rodas, como forma de alertar para as alterações climáticas.