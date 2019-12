Jovem ganha 100 mil euros em raspadinha em Vila Nova de Famalicão

É conhecido como ‘O Rei das Raspadinhas’ e só lhe faltava mesmo um prémio grande para fazer jus ao nome. O café Camiliano, em Seide S. Miguel, Vila Nova de Famalicão, ao lado da casa que durante anos serviu de inspiração ao génio de Camilo Castelo Branco, deu esta semana um prémio de cem mil euros numa raspadinha ‘Feliz Natal’.O vencedor é um jovem da terra, "em início de vida", revelam apenas os donos do café."É uma satisfação muito grande sabermos que estamos a ajudar alguém a dar um pontapé para a frente na vida. Pode dizer-se que merece mesmo estes cem mil euros." É com um sorriso rasgado que o casal Jorge Silva e Liliana Araújo conta como deu um prémio de cem mil euros numa raspadinha.O apostador comprou uma ‘Feliz Natal’, na quinta-feira à noite, raspou no estabelecimento, mas não se manifestou. "Levou a raspadinha para casa e só na sexta-feira de manhã é que me ligou a dizer que tinha ganho o prémio máximo", revelou, satisfeito.Ainda na sexta-feira, o jovem vencedor levantou o prémio nos serviços da Santa Casa. Feita a cobrança dos respetivos impostos, o vencedor, que apostou cinco euros, trouxe para Vila Nova de Famalicão mais de 81 mil euros.Aberto há 11 anos como agente Santa Casa, o café Camiliano foi, durante anos, o maior vendedor de raspadinhas do distrito de Braga. Ocupa agora o segundo lugar mas, ainda assim, com um número muito elevado de raspadinhas vendidas.Diz Jorge Silva que esta série especial esgota muito antes do Natal. "É ótima sugestão de presente e por isso esgota com muita rapidez", remata.