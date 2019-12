Jovens lutam pelo clima no Algarve: "Estamos a caminhar para a extinção da vida"

Dezenas de jovens juntaram-se esta sexta-feira nas cidades de Faro e Portimão, para discutir o futuro do clima e alertar a população para os problemas ambientais, como as centrais termoelétricas, a explorações de petróleo, gás natural e carvão."Nós estamos a caminhar para a extinção de qualquer tipo de vida na terra" referiu aoRaquel Rodrigues, uma das organizadoras do protesto em Faro. A ativista portuguesa reconheceu que "apesar de serem poucos manifestantes", o facto de "aparecer alguém é sinal que existe preocupação pelo clima."Com muitos jovens de tenra idade presentes, e sem direito ainda ao voto, Mourana Monteiro, destacou "a luta e a vontade dos mais jovens de quererem ser ouvidos sobre os problemas ambientais". Tinham preparados cânticos e mensagens de alerta para o problema das alterações climáticas, que motivou uma troca de ideias. "Fico bastante feliz por ver os jovens a falar do futuro deles", contou aoAvani Ancok, embaixadora do Fórum Terra e participante no protesto. A ativista reforçou a ideia de que "é importante os mais novos terem uma palavra de esperança" para que sintam que "o futuro não está comprometido".Greta Thumberg, que nos próximos dias chegará a Portugal, é a grande inspiração para as greves climáticas que têm vindo a acontecer. "Uma miúda de 16 anos ir para a frente do parlamento sueco com um cartaz é a nossa força para continuarmos a tentar mudar o mundo", referiu a ativista pelo clima.As cidades de Lisboa, Porto, Coimbra ou Évora também aderiram à greve climática com vários protestos.