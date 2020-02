Ladrões roubam computadores em apenas 55 segundos em Castelo de Paiva

Os quatro ladrões precisaram de apenas 55 segundos para roubar cerca de 30 mil euros em computadores portáteis, esta quarta-feira de madrugada, numa loja de equipamentos informáticos, em Castelo de Paiva. Do grupo, um dos elementos ficou ao volante do carro de alta cilindrada, para garantir uma fuga rápida. Os outros três assaltantes entraram no estabelecimento – estilhaçaram o vidro da porta -, encapuzados e com luvas."Nunca pensei que isto me poderia acontecer, já aqui estou há vários anos e não há historial de crimes nesta zona de Castelo de Paiva. Sempre pensei que o alarme e as câmaras de videovigilância dissuadissem os assaltantes, mas afinal, não adiantou nada", contou ao CM um dos responsáveis da loja.O alarme disparou cerca das 04h30, dando o alerta para a GNR local. Quando os guardas chegaram à loja de informática já os assaltantes tinham escapado. O núcleo de investigação criminal da GNR de Oliveira de Azeméis foi acionado.Vão ser instaladas no cemitério municipal de Calendário, em Vila Nova de Famalicão, seis câmaras de videovigilância. O objetivo, diz a junta de freguesia, é "acabar com os roubos de objetos de metal que adornam as campas". As câmaras estará operacionais no final do mês.