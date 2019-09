Lagoa desaconselha banhos nas fontes

A prolongada ausência de precipitação verificada este ano está a fazer secar as fontes de Estômbar. A situação levou esta sexta-feira a Câmara de Lagoa a desaconselhar aos utentes os banhos naquele parque municipal, devido à degradação das águas.Segundo a autarquia, "a generalidade das nascentes nesta área tem vindo a diminuir acentuadamente o seu caudal". E acrescenta que esta redução gradual "tem levado à diminuição do volume de água na caldeira do moinho".Para tentar evitar a estagnação das águas, a câmara optou por proceder à abertura frequente das comportas, de forma "a promover uma maior renovação". Mas esta operação "não garante uma qualidade de água compatível com o uso recreativo, pelo que não se recomendam as atividades balneares".A situação de escassez de água nas fontes deverá manter-se durante o resto do verão. É que, como explica a autarquia, "a normalização deste cenário, a acontecer, verificar-se-á apenas a partir das próximas chuvas, em função da precipitação que vier a ocorrer".Situado a perto da vila de Estômbar, o parque municipal do sítio das fontes está instalado num terreno com cerca de 18 hectares, num dos afluentes do rio Arade. As nascentes de água estão na origem do nome dado ao local, que é muito visitado pela população do concelho de Lagoa, e por um número cada vez maior de turistas.Este parque conta, entre vários outros atrativos, com um moinho de maré e a sua caldeira, um anfiteatro, uma zona para merendas, um circuito de manutenção e ainda um pequeno embarcadouro.