Lagoa fechada ao mar provoca morte de peixes em Sesimbra

Os pescadores e os produtores de bivalves da lagoa de Albufeira, em Sesimbra, estão preocupados com o atraso – mais de um mês – na abertura ao mar e temem que o pior aconteça."As águas estão paradas há muito tempo e a temperatura, principalmente no fundo, aumenta. Os mexilhões ficam sem oxigénio e já se vê peixes mortos", explica aoHernâni Rodrigues, pescador.Naquele local existem quinze concessões de viveiros de bivalves, que estão a ser afetadas com a poluição das águas, paradas há vários meses. As águas aquecem cada vez mais e têm sido como que a maternidade perfeita para uma espécie invasora, a Styela plicata. O maior prejuízo é no mexilhão – a espécie invasora agarra-se ao mexilhão e não o deixa respirar, provocando a morte deste.Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), "a questão da abertura da lagoa ao mar revela-se determinante para a qualidade da água e para a viabilização das atividades humanas/económicas que aí se desenvolvem e que dependem da qualidade deste sistema natural, o que tem exigido a intervenção da APA no âmbito da realização periódica de operações de abertura de uma barra de maré".A APA nota que "a lagoa de Albufeira tende a fechar a ligação ao mar devido ao assoreamento, sendo necessário proceder-se à abertura artificial de uma barra de maré, anualmente, nos meses que precedem a época balnear com o objetivo de evitar-se a eutrofização (crescimento excessivo de plantas aquáticas)".Cada abertura da lagoa ao mar custa entre 40 a 50 mil euros.Nas últimas duas décadas, face a dificuldades e demoras dos organismos da Administração Central em proceder à abertura da lagoa de Albufeira, a Câmara Municipal de Sesimbra tem sido chamada a intervir no sentido de minimizar os prejuízos ambientais e económicos decorrentes das demoras de atuação das entidades competentes nesta matéria."A população tem questionado a autarquia sobre a abertura da lagoa ao mar, mas explicamos que este ano não é da nossa responsabilidade", diz Francisco Jesus, presidente da autarquia.Sem data precisa de arranque da obra de abertura da lagoa, o autarca diz que este atraso compromete a época balnear e coloca em causa o próprio ecosssistema.A Agência Portuguesa do Ambiente não avança com uma data para o arranque dos trabalhos. "A intervenção será efetuada em parceria com a Câmara Municipal de Sesimbra, decorrendo, de momento, o procedimento concursal para contratualizar os trabalhos", disse a APA aoA agência prevê a "finalização do procedimento e posterior contratualização nas próximas três semanas, reunindo-se assim as condições para dar início aos trabalhos na lagoa, imediatamente após a fase de contratualização, de forma a garantir o normal arranque da época balnear".Segundo o site da APA, a época balnear em Sesimbra arrancou no início do mês nas praias da Califórnia e Ouro.